Tanınmış aparıcı Ceyhun Əli İtaliyanın "Milan" klubunun sabiq futbolçusu Zlatan İbrahimoviçlə rastlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı bu barədə özünün sosial media hesabında yazıb. O, fotonu paylaşaraq futbolçu ilə Milanda rastlaşdıqlarını qeyd edib:

“Milanda gəzirsən və yanacaqdoldurma məntəqəsində Zlatan İbrahimoviçlə qarşılaşırsan”.



