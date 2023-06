Bu il məzun olanlar arasında Xalq artisti Natiq Şirinovun qızı Səma da olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sənətçi sosial media hesabında yazıb.

"Canım qızım, uğurların daim, xəyalların gerçək olsun!" deyə, N.Şirinov paylaşımında bildirib.

