İyun ayında bu bürc uğursuzluq zolağından keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

İyun ayı bir su işarəsinin nümayəndələri üçün bütün planlarda uğursuz olacaq.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqların proqnozlarına görə, uğursuzluq zolağından Əqrəblər keçəcək.

İddialara görə, problemlər son dərəcə ciddi olacaq. Əqrəblər işdə çətinliklərlə üzləşəcək, maddi təlatümlə də üzləşə bilərlər. Ola bilsin ki, Əqrəblərə sağlamlıqlarına böyük təsir edəcək ciddi xəstəlik diaqnozu qoyulsun.

Əqrəblərə maliyyə yastığı haqqında düşünmək, rəhbərlik və həmkarları ilə ünsiyyət zamanı iddialılıq dərəcəsini azaltmaq tövsiyə edilir, əks halda bunun sonu pis olacaq. Həmçinin orqanizminizə qulaq asmaq və "həyəcan zənglərinə" məhəl qoymamaq tövsiyə edilir.

