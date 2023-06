2023-cü ilin yanvar-may aylarında Azərbaycanda 558 ədəd məişət soyuducuları və dondurucuları istehsal edilib.

Metbuat.az Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatına istinadən bildirir ki, əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə soyuducu istehsalı 515 ədəd və ya 13 dəfə azalıb.

2022-ci ilin yanvar-may aylarında bu göstərici 43 ədəd təşkil edib.

