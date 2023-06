"Bu baş versə, səhnədən gedəcəm" - Röya Ayxan

“Həyatımda inandığım dostlar var idi. Lazım olmayan şəkillər çəkdirmişdim. Onları silib atardım”.

Metbuat.az Olay.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Xalq artisti Röya Ayxan “Günaydın, Azərbaycan” proqramında deyib.

O, “Həyatından hansi ili silərdin” sualına cavabında bu sözləri işlədib.

Bundan əlavə, pop ulduz aparıcı Xoşqədəm Hidayətqızının suallarını cavablandırarkən fanatı olduğu sənətçilərdən də danışıb:

“Çoxdurlar. Amma Zülfiyyə Xanbabayevanın adını çəkmək istəyirəm”.

Röya heç vaxt ailə qurmayacağını bildirib. İfaçı zarafatyana deyib ki, ərəb şeyxi taparsa, səhnədən uzaqlaşacaq.

“Çoxdandır borcum yoxdur. Ancaq dostlarıma borcluyam. İtirməkdən, tənha qalmaqdan çox qorxuram”, - deyə Xalq artisti sözlərinə davam edib.

R.Ayxan bildirib ki, ən böyük arzusu Hüseynin ali məktəbə daxil olmasıdır.

