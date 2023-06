“WhatsApp” istifadəçilərinin nəzərinə: Yeni funksiya aktivləşdirildi

"WhatsApp"ın "Windows" tətbiqində bütün digər versiyalarında mövcud olan çat vasitəsilə dəstək almaq funksiyası aktivləşdirilib.

Belə ki, "Whatsapp"da problemlə qarşılaşdığınız zaman artıq "Windows" proqramında canlı söhbətin köməyi ilə dəstək ala bilərsiniz.

"WhatsApp"ın canlı dəstək funksiyasından necə istifadə etmək olar?

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, "WhatsApp" ilə bağlı hər hansı problemlə qarşılaşdıqda, tətbiqin aşağı sol küncündəki Parametrlər bölməsinə klikləmək lazımdır. Açılan pəncərədə "Yardım > Bizimlə əlaqə saxlayın" qeyd olunub.

Görünən pəncərədə "Biz sizə necə kömək edə bilərik?" bölməsində probleminizi təsvir edin. Cihazınızın məlumatını hesabatınıza əlavə etmək faydalı ola bilər, xüsusən də texniki problemlərlə üzləşirsinizsə.

Bu addımlardan sonra "Göndər" düyməsini sıxın. Beləliklə, "WhatsApp" sizin üçün şəxsi söhbət yaradacaq. Probleminizi həll etmək üçün bu çat vasitəsilə canlı dəstək ala bilərsiniz.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.