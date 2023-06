İranın tanınmış müğənnisi Armin Zerai konsertində Azərbaycan dilində danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azad İran” teleqram kanalı video paylaşıb. Sənətçi pərəstişkarlarını Azərbaycan dilində salamlayaraq, türk olduğuna görə fəxr etdiyini bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.