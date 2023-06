"Çelsi” klubu 60 milyon avroya hücumçu alıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Almaniyanın “Leyptsiq” klubunun hücumçusu Kristofer Nkunku ilə "Çelsi" ilə rəsmən müqavilə imzalayıb. 26 yaşlı forvard yeni komandası ilə 6 illik müqavilə imzalayıb.

Qeyd edək ki, Fransanın PSJ klubunun yetirməsi olan Kristofer Nkunku 2019-cu ildən bəri “Leyptsiq”in formasını geyinib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.