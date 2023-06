"Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının I təsnifat mərhələsindəki rəqibi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan çempionu bu raundda Cəbəllütariqin “Linkoln” kollektivi ilə üz-üzə gələcək.

Ağdam təmsilçisi ilk görüşünü səfərdə keçirəcək.

Qeyd edək ki, Çempionlar Liqasında I təsnifat mərhələsinin ilk oyunları iyulun 11-12-də, cavab görüşləri isə 18-19-da keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.