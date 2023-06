Türkiyədə yaşayan azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsimova ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mübariz Mənsimovun atası Qurban Məcid oğlu Mənsimov İstanbulda müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib.

Qeyd edək ki, M.Mənsimovun atası uzun müddət idi ağır xəstəlikdən müalicə alırdı.

