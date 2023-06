İdman sahəsində kifayət qədər uğurlarımız var, istəyirik komandalarımız da nəticə əldə etsinlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov "İnsan Resursları Zirvəsi 2023" tədbirinin açılış mərasimində deyib.

Nazir qeyd edib ki, böyük futbolda vəziyyət bir az fərqlidir: "Hesab edirəm ki, işi düzgün qurmamışıq".

