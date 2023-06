"İşsizlik sığortasının məbləği çox aşağıdır, 0,5 faizini işçi, 0,5 faizini də işəgötürən ödəyir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Sahil Babayev "İnsan Resursları Zirvəsi 2023" tədbirinin açılış mərasimində deyib.

O bildirib ki, bunun artırılmasına ehtiyac var:

"Həmçinin bizdə icbari sığorta çox aşağıdır".

