Mübariz Mənsimov atası ilə vidalaşdı - FOTOLAR

“Palmali Holding” şirkətinin prezidenti Mübariz Mənsimovun atası Qurban Mənsimovun vəfatı ilə əlaqədar İstanbulda cənazə namazı qılınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərasimdə Qurban Mənsimovun övladları, Mənsimovlar ailəsinin dostları, həmçinin iş, sənət və siyasət adamları iştirak ediblər. Cənazənin artıq Bakıya yola salındığı bildirilir.

Xatırladaq ki, Qurban Mənsimov ötən gün İstanbulda müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib. Bu gün saat 18:00-da Keşlə qəbiristanlığında dəfn ediləcək. İş adamının Türkiyəni tərk etməməyi ilə bağlı qərar hələ də qüvvədə olduğu üçün Mübariz Mənsimov atasının Bakıda baş tutacaq dəfn mərasimində iştirak edə bilməyəcək.

