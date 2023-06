Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları Gədəbəydə monitorinq və araşdırmalar aparır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu nazirliyin mətbuat katibi İradə İbrahimova deyib.

Onun sözlərinə görə, bütün təsirlər öyrəniləcək, təhlillər aparılacaq, nəticələr barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcək.

