Azərbaycan tərəfdən sərhədlərin delimitasiyası üzrə komissiyanın iclasının keçirilməsi ilə bağlı müsbət cavab alınıb.

Metbuat.az "Armenpress"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistan Baş nazirinin müavini Mqer Qriqoryan bildirib.

Onun sözlərinə görə, danışıqların tarixi və baş tutacağı yerlə bağlı dəqiq məlumat hələlik yoxdur.

