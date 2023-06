Gəncin nərd təklifinə nazirin cavabı gündəm oldu - VİDEO

Bakıda keçirilən "İnsan resursları zirvəsi - 2023" tədbirində maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbirdə azərbaycanlı gənc Vəfadar Babayev bir müddət öncə gənclər və idman naziri Fərid Qayıbova göndərdiyi sual səsləndirilib. Belə ki, o, ötən il feysbuk hesabında naziri taq edərək onu nərd "duelinə" çağırıb. Bir müddətdən sonra isə nazirlikdən Vəfadara bildirilib ki, Fərid Qayıbov təklifi qəbul edib.

Gəncin "nə vaxt nərd oynayırıq?" sualına isə nazir "Mən hazır. Tez bir zamanda oynayarıq" cavabını verib.

