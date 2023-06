Polşanın Varşava şəhərində yaşayan Yusif Həsənovun meyiti göldən tapılıb.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı Polşa Azərbaycanlıları Şurasının rəhbəri Fərid Cəfərli özünün "Facebook" hesabında yazıb:



“Əfsuslar olsun ki, soydaşımızın göldən cəsədi tapıldı. Yaxınlarına və ailə üzvlərinə başsağlığı veririk”.



Qeyd edək ki, Yusif Həsənov itkin kimi axtarılırdı.

