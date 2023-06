Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2023-cü il büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 30 dekabr tarixli 1942 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə” fərman imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, fərmana əsasən, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2023-cü il büdcəsinin gəlirləri 8 990 947,2 min manat manatdan 16 337 500,0 min manata, xərcləri isə 11 392 336,5 min manatdan 11 850 036,5 manata qaldırılıb.

