Qulu Xəlilova nazirlikdə vəzifə verildi - RƏSMİ

Səhiyyə Nazirliyinin Media və kommunikasiya şöbəsində təyinatlar olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlikdən "APA"nın sorğusuna cavab olaraq bildirilib.

Qeyd edilib ki, Səhiyyə Nazirliyinin Media və kommunikasiya şöbəsinin müdir müavini vəzifəsinə Qulu Xəlilov təyin edilib. Eyni zamanda, şöbənin İctimaiyyətlə əlaqələr sektoru Elvin Hacıyevə, Media ilə iş sektoru isə Nigar Həmzəyevaya həvalə olunub.

Xatırladaq ki, Qulu Xəlilov Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətində mətbuat xidmətinin rəhbəri kimi fəaliyyət göstərib.

