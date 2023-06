La Liqada yeni mövsüm keçiriləcək "El-Klassiko"ların vaxtı müəyyənləşib.

Metbuat.az turnirin saytına istinadən xəbər verir ki, “Barselona” və “Real" arasında matçlar 11-ci və 32-ci turlarda reallaşacaq. Oyunlar müvafiq olaraq, 29 oktyabr 2023-cü il və 21 aprel 2024-cü il tarixlərində keçiriləcək.

Qeyd edək ki, 2022/2023 mövsümünün ilk "El-Klassiko"su "Kamp Nou"da, cavab görüşü isə "Santyaqo Bernabeu"da olacaq.

