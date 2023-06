Bu iki bürc tezliklə çətinliklə üzləşə bilər - Astroloqlardan XƏBƏRDARLIQ

Astroloqlar iyunun sonunda davamlı çətinliklər və xoşagəlməzliklərlə üzləşəcək Bürcün iki əlamətini açıqlayıblar.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, ulduzlar onlara həyatın ən əlverişsiz dövrünü vəd edir.

Əkizlər

Bu bürcün nümayəndələri pis xəbərləri yaxınlarından öyrənə bilərlər. Bəlkə də uzun müddət sizdən bir şey gizlədilib və indi bütün kartlar üzə çıxacaq. Bu həm can yoldaşınızla, həm də çox əziz bir insanla əlaqələndirilə bilər.

Bir çox şeylər haqqında fikirlərinizi yenidən nəzərdən keçirəcəksiniz və nəhayət, bu qədər uzun müddət sizi narahat edən şeyləri müəyyənləşdirəcəksiniz, ancaq bunu başa düşə bilməyəcəksiniz. Unutmayın ki, ətrafınızda sizi dinləməyə və dəstək verməyə hazır olan bir insan var. Sən tək deyilsən!

Dolça

Dolçalara, iyunun sonu işdə problemlər vəd edilir. Birincisi, paxıl insanlarla qarşılaşa bilərsiniz. Təkərlərinizin alıtına odun qoyacaqlar. İkincisi, rəhbərlərinizlə işdən çıxarılma ilə nəticələnə biləcək xoşagəlməz bir söhbətə girmək riskiniz var.

Astroloqlar məsləhət görürlər ki, özünüzü idarə edin və işinizi vicdanla yerinə yetirin, onda bir çox problemlərdən qaçmaq olar.

