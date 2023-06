Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Britaniyanın parlamentinin Lordlar və İcmalar palatalarının üzvləri ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə azərbaycanlı diplomat Tvitterdə bildirib.

Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə edilib.

