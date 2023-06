Türkiyənin Milli Kəşfiyyat İdarəsi Suriyanın şimalında PKK/KCK terror təşkilatının “məclis” üzvü Əbdürrəhamn Çadırcını zərərsizləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, üçün “Əsəd Faraşin” və “Əsəd Avropa” kod adlarından istifadə edən terrorçu Türkiyənin Milli Kəşfiyyat İdarəsi tərəfindən axtarılırdı.

O, həmçinin İnterpol tərəfindən də qırmızı bülletenlə axtarışa verilmişdi.

