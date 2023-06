Norveçli hücumçu Erlinq Haalandın davranışı etirazlara səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Norveçin Şotlandiyaya 1-2 hesabı ilə uduzduğu oyundan sonra “Mançester Yunayted” tərəfdarı Haalandla foto çəkmək istəyib. Bu zaman futbolçu azarkeşin formasındakı “Mançester Yunayted”in loqosunu əli ilə bağlayıb. Ardınca futbolçu ona "Özünə yeni forma al!" deyərək zarafat edib.

