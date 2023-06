Müğənni Vüsal Əliyevin ailəsində xoş gün olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sənətçi instaqramda paylaşım edib.

Qızı Rəfiqəyə toy edən ifaçı övladı ilə rəqs edtiyi anları izləyiciləriylə bölüşüb.

