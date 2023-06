Xalq artisti Emin Ağalarovun növbəti paylaşımı maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi yaşıl rəng retro avtomobilin yanında çəkdirdiyi şəkli izləyiciləri ilə bölüşüb. Diqqət çəkən isə Eminin papağı və maşının nömrə hissəsində “Xalaoğlu” yazılması olub. İzləyicilər bu görüntünün qədim Bakı məhəllələrini xatırladığını yazıb.

