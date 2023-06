Rusiyanın Voronej şəhərində neft bazası yanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağıə Teleqram kanallarında görüntü yayılıb. Bildirilir ki, helikopterlərin baza istiqamətində uçuşlarından sonra yanğın başlayıb.

Bazanın hansıtərəfdən vurulduğu açıqlanmayıb.

Qeyd edək ki, "Vaqner" özəl hərbi şirkətin döyüşçüləri Rusiyada qiyama qalxıb. "Vaqner"lə Rusiya ordusu arasında Voronejdə toqquşmalar yaşandığı bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.