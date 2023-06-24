KORONAVİRUS - CANLI STATİSTİKA

Azərbaycanın ən böyük qeyri-neft ixracatçılarının adları açıqlandı

Azərbaycanın ən böyük qeyri-neft ixracatçılarının adları
14:58 24 İyun 2023
158 İqtisadiyyat
Gülçin Elmirqızı
A- A+

Bu ilin yanvar-may aylarında Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ən böyük ixracatçısı “Azərenerji” ASC (313,8 milyon ABŞ dolları) olub.

Bu barədə Metbuat.az İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin (İİTKM) təqdim etdiyi “İxrac icmalı”na istinadən xəbər verir.

Daha sonra bu siyahıda Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi (157,2 milyon ABŞ dolları), “Socar Polymer” MMC (126,6 milyon ABŞ dolları), “Azəralüminium” MMC (55,5 milyon ABŞ dolları), “AzerGold” QSC (31,2 milyon ABŞ dolları), “Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi” MMC (7,7 milyon ABŞ dolları), “Azərbaycan Hava Yolları” QSC (6,1 milyon ABŞ dolları), “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC (1,1 milyon ABŞ dolları), “Azəripək” MMC, “ASK Tütün” MMC (565,6 min ABŞ dolları) yer alıb.

Hesabatda həmçinin həyata keçirilmiş ixracla bağlı qeyri-dövlət ixracatçı subyektlərin reytinqi təqdim olunub.

Bu reytinqdə ilk onluğa “MKT İstehsalat Kommersiya” MMC (42,5 milyon ABŞ dolları), “Azərbaycan İnterneyşnl Mayninq Kompani Limited Şirkəti”nin Azərbaycandakı Nümayəndəliyi (31,2 milyon ABŞ dolları) və “Baku Steel Company” QSC (31 milyon ABŞ dolları) başçılıq edir.

Digər yerləri isə “Best Logistik” MMC (26,5 milyon ABŞ dolları), “STP Global Cable” MMC (23,8 milyon ABŞ dolları), Şirinov Elvin Valeh oğlu (22,2 milyon ABŞ dolları), “My Fruit” MMC (16,2 milyon ABŞ dolları), “Lexus-Bakı” MMC (14,9 milyon ABŞ dolları), “P-Aqro” MMC (14,3 milyon ABŞ dolları), “Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyi” MMC (13,4 milyon ABŞ dolları) bölüşdürür.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

"Günay Sığorta"nın lisenziyası

"Günay Sığorta"nın lisenziyası ləğv edilib

24 İyun 2023 15:38
Bu şəxslər dövlət satınalmalarında

Bu şəxslər dövlət satınalmalarında iştirak edə bilməyəcək

24 İyun 2023 15:02
“Dövlət satınalmaları haqqında” yeni qanun layihəsi

“Dövlət satınalmaları haqqında” yeni qanun layihəsi qəbul edildi

24 İyun 2023 13:04
Azərbaycanda xaricilərin bank kartları ilə xərcləmələri

Azərbaycanda xaricilərin bank kartları ilə xərcləmələri 2 % azalıb

24 İyun 2023 12:48
Hesablama Palatası ötən il əkin subsidiyası məbləğinin azalmasının səbəbini

Hesablama Palatası ötən il əkin subsidiyası məbləğinin azalmasının səbəbini açıqladı

24 İyun 2023 12:19
Azərbaycan nefti

Azərbaycan nefti ucuzlaşdı

24 İyun 2023 09:41
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Rusiyanın YENİ PLANI:
Tatarıstan Respublikası qubernatorluğa çevrilir - AÇIQLAMA
"Açıq-saçıq səhnəyə çəkilməmişəm, çəkilmərəm də" -
aktrisa Zülfiyyə Qurbanova
"Heç vaxt ölməyən insanlar var"
- 1 daşla 9 quş
"Özüm daha heç nəyə, heç kimə güvənmirəm"
- Tanınmış teleaparıcıdan İNANILMAZ cavablar
​“SOCAR PETROLEUM”-dan bilinənlər və bilinməyənlər
– FOTOLAR
​Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Ərzaq Anbarından REPORTAJ
/ FOTOLAR
“Jurnalist sorğusuna diqqətlə yanaşmaq, operativ reaksiya vermək lazımdır”
- Qulu Xəlilovla MÜSAHİBƏ / Fotolar
"Üstündən 5 il keçir və həyatımın ən böyük zərbəsi elə odur"
- Azərbaycanlı müğənnidən FLAŞ açıqlamalar / MÜSAHİBƏ
“Çox çətin uşaqlığım olub”
– Niyaz Niftiyevlə müsahibə / FOTOLAR
“Dünya ədəbiyyatı böyük bir dənizdir, nə götürsən, qənimətdir”
– Səlim Babullaoğlu ilə müsahibə / FOTOLAR
​Mədə kiçiltmə əməliyyatı xərçəngə səbəb olur? –
Ümumi cərrahla MÜSAHİBƏ / FOTOLAR

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Priqojinin avtomobili ələ keçirildi, içindən bu çıxdı -

24 İyun 2023 17:20

"Qarabağ" Portuqaliyadan yarım milyon avroluq

24 İyun 2023 17:06

NATO-dan "Vaqner"in silahlı qiyamına

24 İyun 2023 17:00

Ərdoğan və Putin arasında

24 İyun 2023 16:42

Voronejdə helikopter sərt eniş edib,

24 İyun 2023 16:39

"Putin Kremldə iş başındadır" -

24 İyun 2023 16:26

Bu bölgələr "Vaqner"in nəzarətindədir -

24 İyun 2023 16:19

Azərbaycan Ermənistandan zəmanət

24 İyun 2023 16:00

Bakıda 26 il əvvəl törədilmiş

24 İyun 2023 15:39

"Günay Sığorta"nın lisenziyası

24 İyun 2023 15:38