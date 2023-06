"Vaqner" hərbi təşkilatının Sankt-Peterburq şəhərindəki ofisinin önündən pul ilə dolu "QAZel" tapılıb.

Metbuat.az rus mediasına istinadən bildirir ki, avtomobildən çıxan pulun 4 milyard rubl (48 milyon dollar) olduğu açıqlanıb.

Ofisin qarşısında olan "QAZel" markalı avtomob istintaqçıların diqqətini çəkib. Onlar əvvəlcəmaşında partlayıcı ola biləcəyini düşünərək yoxlayıblar, nəticədə külli miqdarda pul vəsaitini aşkar ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.