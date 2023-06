Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Vladislav Kanevskinin paylaşdığı foto gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, diplomat özünün "Facebook" hesabında popkorn yeyə-yeyə makbuk qarşısında əyləşməsini əks etdirən fotosunu paylaşıb.

Kanevskinin bu fotonu paylaşmaqla nəyi seyr etdiyini isə başa düşmək heç də çətin deyil.

