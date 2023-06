Azərbaycanda III kurs tələbəsi olan qız vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Naxçıvan Dövlət Universiteti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, vəfat edən Xanım Məmmədova Naxçıvan Dövlət Universitetinin Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı fakültəsi, Biologiya müəllimliyi ixtisasının tələbəsi olub.

O, uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib.

