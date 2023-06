Anar Eyvazov Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəisi vəzifəsinə təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı müvafiq əmr imzalanıb.

Habelə, ona polkovnik rütbəsi verilib.

Qeyd edək ki, o, bundan əvvəl Mətbuat Xidmətinin rəis müavini vəzifəsində işləyirdi.

