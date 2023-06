Azərbaycanda dəmiryolu ilə yükdaşımalar 23 % artıb

Bu ilin yanvar-may aylarında Azərbaycanda dəmiryolu nəqliyyatı ilə 1 milyon 581 min 904 ABŞ dolları dəyərində 3 milyon 240 min 952 ton yük daşınıb.

Metbuat.az Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadla xəbər verir ki, bunlar, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 10,9 % və 22, 8 % çoxdur.

O cümlədən, 5 ay ərzində dəmiryolu nəqliyyatı ilə ixrac olunan 552 milyon 616 min ABŞ dolları dəyərində 1 milyon 327 min 557 ton yük ixrac olunub, 1 milyon 29 min 287 ABŞ dolları dəyərində 1 milyon 913 min 394 ton yük idxal olunub.

Hesabat dövründə ixrac olunan yükün dəyəri 22 %, həcmi 24 %, idxal olunan yükün isə dəyəri 4,8, %, həcmi 21 % artıb.

