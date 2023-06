Xəbər vediyimiz kimi, Oğuzda hoteldə ölüm hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyinin sədrinin müşaviri Quliyev Sübhan Ağakişi oğlu Oğuzda dostunun qızının toyunda iştirak edib.

Daha sonra o, gecələmək üçün hotelə gedib. Bir qədər sonra o, özünü pis hiss etdiyindən Təcili Tibbi Yardıma müraciət edilib. Tibbi yardım göstərildikdən bir neçə saat sonra Sübhan Quliyev vəfat edib.

Qeyd edək ki, S.Quliyev 2020-ci ildən DTA-da sözügeedən vəzifəyə təyin olunub.

