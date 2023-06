Sumqayıt Dövlət Universitetinin tələbəsi Baxışlı Nabat vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.

Bildirilib ki, həmin universitetin Riyaziyyat fakültəsinin tələbəsi olan Baxışlı Nabat 2 ay ağır komada qaldıqdan sonra həyatını itirib.

