Rusiya Federasiyasının beynəlxalq ehtiyatları həftə ərzində 0,6 milyard ABŞ dolları azalaraq 23 iyun 2023-cü il tarixinə 586,9 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Mərkəzi Bankı məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, iyunun 16-na ehtiyatların həcmi 587,5 milyard ABŞ dolları təşkil edirdi.

