2022-ci il üzrə dəm qazından ölənlərin sayı açıqlanıb.

Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib ki, ötən il dəm qazının toksik təsirindən vəfat edənlərin sayı 155 nəfər təşkil edib.

Gülər Seymurqızı

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.