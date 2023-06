Azərbaycan bəstəkarının dərsliyi Almaniyada nəşr olunub - FOTO

Almaniyanın Detmold şəhərində yaşayan Azərbaycan əsilli bəstəkar, “Bridge of Sound” ansamblının və orkestrinin yaradıcısı və bədii rəhbəri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Xədicə Zeynalovanın “Solo fortepiano üçün uşaq pyesləri” adlı dərsliyi alman dilində nəşr olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Report"a Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.



Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə dərslik Frankfurtdakı “Lavrentius” musiqi nəşriyyatı tərəfindən çap edilib.

Milli musiqimizin Almaniyada təbliği məqsədilə nəşr edilmiş dərsliyə Azərbaycan bəstəkarlarının, o cümlədən Xədicə Zeynalovanın əsərləri daxil edilib.

Dərslik art-direktor Elşən İbrahimov, dizayner Maqsud İbrahimov və illüstrator Mərziyeva Tağıyeva tərəfindən nəşrə hazırlanıb.

Qeyd edək ki, Bakı Musiqi Akademiyasının məzunu olan Xədicə Zeynalova Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının, Almaniyanın GEMA təşkilatının və “Qadınlar musiqidə” Beynəlxalq Alyansının üzvü, Detmold Konservatoriyasının və Paderborn Universitetinin dosentidir.

Onun əsərləri Almaniya, İsveçrə, Avstriya, Azərbaycan, Böyük Britaniya, İtaliya, Kanada, Türkiyə, Oman, Fransa, Gürcüstan, Kipr, Macarıstan, ABŞ və digər ölkələrdə səsləndirilir. Bəstəkar yaradıcılıq və diaspor fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikasının “Nizami” və “Diaspor fəaliyyətində xidmətə görə” medallarına layiq görülüb.

