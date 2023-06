Bakıda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Binəqədi-Xocəsən yolunda qeydə alınıb.

“Ford Transit” və “Volkswagen Caddy” markalı nəqliyyat vasitələrinin iştirakı ilə baş verən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı ölən və yaralananların olduğu deyilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır

