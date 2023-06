Aparıcı Elgiz Əkbər arvadı və övladı barədə açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ailəsini efirə çıxarmağı xoşlamır. Elgiz bildirib ki, kimsə ona sevildiyini deyəndə kövrəlir. Aparıcı müsahibəsində Xoşqədəm Hidayətqızı ilə münasibətlərindən də danışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.