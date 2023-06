Şabran şəhər, Tofiq Abbasov adına 1 nömrəli məktəbin tarix müəllimi, jurnalist Rəna Məmmədova vəfat edib.

Metbuat.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, Rəna Məmmədova bu gün dünyasını dəyişib. Bildirilir ki, müəllimə 2-3 gün olar ki, xəstəxanada müalicə alırmış. Onun təzyiqinin qalxdığı və komaya düşdüyü bildirilir.

Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Rəna Məmmədova İTV-də yayımlanan "Milyonların şousu"nda iştirak etmiş, 5 min manat qazanmışdı.

