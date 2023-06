Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə yeni rəis təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ekologiya və təbii sərvətlər naziri Muxtar Babayevin əmri ilə Nazim Mahmudov Xidmətin rəisi təyin edilib.

Nazirliyin mətbuat katibi İradə İbrahimova məlumatı Report-a təsdiqləyib.

Bundan öncə Nazim Mahmudov Xəzər Kompleks Ekoloji Monitorinq İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb.

