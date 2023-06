Fransada baş verən iğtişaşları yatırmaq üçün 20-yə yaxın zirehli jandarma cəlb olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BFM telekanalı məlumat yayıb.

Telekanalın məlumatına görə, daxili işlər naziri Cerald Darmaninin sözügedən təklifi hökumət başçısı Elizabet Born tərəfindən təsdiqlənib.

