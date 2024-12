Rusiya təhlükəsizlik orqanlarının əməkdaşları Moskva vilayətində yanacaq-energetika kompleksi obyektlərinin fotolarını Kiyevə ötürən şəxsi cinayət başında yaxalayıb.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, həmin şəxs Ukrayna kəşfiyyatı ilə əməkdaşlıq etdiyini etiraf edib.

Faktla bağlı cinayət işi açılıb.

Həmin şəxs hazırda həbsdədir.

