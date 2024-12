"Milan" "Liverpul"un hücumçusu Darvin Nunes üçün təklif irəli sürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Milan” uruqvaylı futbolçu üçün ümumilikdə 50 milyon avro təklif edib. Təklifə 5 milyon avro icarə haqqı və mövsümün sonunda 45 milyon avro alış öhdəliyi daxildir. Məlumata görə, “Liverpul” təklifi nəzərdən keçirir. Darvin Nunes “Liverpul”dan ayrılarsa, İngiltərə nəhəngi yeni hücumçu cəlb edəcək.

