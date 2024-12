Zaqatalada ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə ilin son günü dekabrın 31-dən Yeni ilin ilk gününə keçən gecə Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan sərhəd magistiral yolunun Zaqatala rayonu Yuxarı Tala kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib.

İlkin məlumata görə, baş vermiş qəza zamanı biri azyaşlı olmaqla 5 nəfər xəsarət alıb.

Xəsarət alanların bir ailənin üzvüləri olduğu bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

