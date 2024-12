Türkiyənin xarici işləri naziri Hakan Fidan və Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “TRT Haber” məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, nazirlər ikitərəfli və regional məsələləri müzakirə ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.