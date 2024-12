Bir neçə ay bundan əvvəl Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) Akademiyasının rəisi vəzifəsindən azad olunan general-mayor Azər İbrahimov yeni vəzifəyə təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Gununsesi.info-ya DSX-dəki mənbə bildirib.

Məlumata görə, bundan sonra Azər İbrahimov Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyevin müşaviri vəzifəsində işləyəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.