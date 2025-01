Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Şəbab” komandası “Roma”nın futbolçusu Leandro Paredesi heyətinə qatmaq istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Əl-Şəbab”ın yeni baş məşqçisi Fatih Terim Leandro Paredesin transferiylə bağlı təlimat verib. Məlumata görə, "Qalatasaray" futbolçunu transfer etmək istəsə də, reallaşdıra bilməyib.

Qeyd edək ki, Fatih Terim “Əl-Şəbab”la ilk oyununu "Damac" klubu ilə oynayıb. Yoldaşlıq oyununda “Əl-Şəbab” 4-1 hesabə ilə qələbə qazanıb.

