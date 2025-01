Xəbər verdiyimiz kimi, tanınmış aktyor Azər Baxşəliyevin ölüm xəbəri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyorun bir müddət əvvəl verdiyi açıqlama yenidən gündəmə gəlib. O, açıqlamasında ölümdən qorxmadığını bildirib:

"Ölüm elə ola bilər ki, sənə qorxu imkanı yaratmasın. Ölüm sən gözləmədiyin bir vaxtda gələ bilər. Bu hamının başına gələcək. Bunu olduğu kimi qəbul eləmək lazımdır".

